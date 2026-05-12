«Эстафета по Садовому кольцу» пройдёт в Москве 16 мая

Эстафета «Садовое кольцо»
16 мая в Москве пройдет 90-я «Эстафета по Садовому кольцу» — одно из старейших легкоатлетических событий столицы, впервые состоявшееся в 1922 году. В программе — эстафета и индивидуальный забег на 15 км. Организатором события выступает Беговое сообщество при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

Маршрут на 15 км пройдёт по всей окружности Садового кольца. Старт будет расположен у здания «РИА Новости» на Зубовском бульваре, финиш — недалеко от главного входа в ЦПКиО им. М. Горького. В этом году старт эстафеты состоится в 8:00 — на час позже, чем в прошлом году. Через 15 минут, в 8:15, на дистанцию выйдут участники индивидуального забега на 15 км.

В эстафете предусмотрены три зачёта: корпоративный, студенческий и любительский. Каждая команда будет состоять из 10 участников, которым предстоит по очереди преодолеть 10 этапов разной протяжённости — от 0,5 до 1,7 км. При этом шестой этап обязательно бежит женщина, а седьмой — мужчина.

Победителей и призёров эстафеты определят в командном зачёте отдельно среди любительских, корпоративных и студенческих команд: награды получат команды, занявшие с первого по третье место в своих категориях. Также в рамках эстафеты отметят участников, показавших лучшие личные результаты на шестом, женском, и седьмом, мужском, этапах среди всех категорий команд. Победителей и призёров индивидуального забега на 15 км наградят в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин — с первого по третье место. Общий призовой фонд составит более 2 млн рублей.

Дизайн медали вдохновлён историей «Эстафеты по Садовому кольцу» и обращается к визуальным элементам прошлых лет: динамичной фигуре бегуна, декоративным точкам, креплению и прозрачной цветной эмали. При этом образ переосмыслен в более современном пластическом решении — как продолжение традиции.

