«Наровчат трейл» пройдёт в Пензенской области 17 мая. Локация — живописное село Наровчат. Участников ждёт две дисциплины на выбор: Т10 (10 км) и Т20 (20 км). Забег является вторым этапом серии «Сурские трейлы».

В программе также интересная культурно-развлекательная программа, отражающая историю Наровчатского района. А на протяжении обеих дистанций спортсмены смогут полюбоваться уникальными памятниками архитектуры и локациями.

Организаторы обещают высокий уровень подготовки трассы и маркировки дистанций. На финише каждый участник получит памятную медаль.

