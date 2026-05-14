Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказала, как правильно хранить лекарства

Эксперт рассказала, как правильно хранить лекарства
Как хранить лекарства
Комментарии

Провизор аптеки «Столички» Инна Щёкина рассказала «Чемпионату», как правильно хранить лекарства в домашних условиях. Она посоветовала для начала разделить сухие и жидкие средства.

«Таблетки и порошки не должны лежать рядом с мазями и сиропами, которые могут протечь. Затем сгруппируйте препараты по назначению. Удобно выделить отдельные зоны или контейнеры для жаропонижающих и обезболивающих; средств от кашля и боли в горле; капель: глазных, назальных, ушных; сорбентов и средств для пищеварения; мазей, кремов, гелей; рецептурных препаратов; витаминов и БАДов; экстренного набора: бинтов, пластыря, антисептика», — сказала эксперт.

Держите лекарства в заводской упаковке с инструкцией. Так вы всегда сможете быстро уточнить дозировку или противопоказания. Раз в полгода проводите ревизию. Просроченные препараты утилизируйте без сожаления.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Насколько вы реально зависимы от интернета: тест Насколько вы реально зависимы от интернета: тест
Ошибка в трудовой стоит денег: как её исправить — алгоритм от юриста Ошибка в трудовой стоит денег: как её исправить — алгоритм от юриста
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android