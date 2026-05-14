Эксперт рассказала, как правильно хранить лекарства

Провизор аптеки «Столички» Инна Щёкина рассказала «Чемпионату», как правильно хранить лекарства в домашних условиях. Она посоветовала для начала разделить сухие и жидкие средства.

«Таблетки и порошки не должны лежать рядом с мазями и сиропами, которые могут протечь. Затем сгруппируйте препараты по назначению. Удобно выделить отдельные зоны или контейнеры для жаропонижающих и обезболивающих; средств от кашля и боли в горле; капель: глазных, назальных, ушных; сорбентов и средств для пищеварения; мазей, кремов, гелей; рецептурных препаратов; витаминов и БАДов; экстренного набора: бинтов, пластыря, антисептика», — сказала эксперт.

Держите лекарства в заводской упаковке с инструкцией. Так вы всегда сможете быстро уточнить дозировку или противопоказания. Раз в полгода проводите ревизию. Просроченные препараты утилизируйте без сожаления.

