Пляж «Лужники» открылся в новом сезоне

В «Лужниках» начал работу летний плавательный комплекс. Расположенный рядом со зданием Аквакомплекса, Пляж «Лужники» — это место для отдыха, где можно купаться и загорать, не выезжая за пределы города, и в полной мере наслаждаться тёплой погодой.

На территории комплекса доступны различные форматы отдыха и активности. Для любителей спорта и профессионалов работает 50-метровый бассейн, подходящий как для активного плавания, так и для тренировок. Для более спокойного отдыха предусмотрен 20-метровый бассейн с зоной для загара и лежаками. На территории также оборудованы VIP-зона повышенного комфорта с мягкими лежаками и детская зона.

Для любителей активного отдыха работает волейбольная площадка. Кроме этого, гости комплекса могут посетить банный комплекс и воспользоваться сауной. На территории Пляжа «Лужники» доступны душевые, раздевалки, камеры хранения и бар с напитками и едой.

Пляж «Лужники» находится в трёх минутах ходьбы от станции метро «Воробьёвы горы» по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 4. Для гостей доступна городская парковка.

