Терапевт рассказал, что должно быть в летней аптечке против ожогов

Чем бороться с ожогами
Терапевт Александр Новиков рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что должно быть в летней аптечке против ожогов. Врач подчеркнул, что ожоги лучше профилактировать, а не лечить: использовать солнцезащитные средства, аккуратно обращаться с огнём и кипятком.

«В аптечку стоит положить SPF-кремы, лосьоны, спреи (и регулярно использовать); аптечный спрей или крем с пантенолом для заживления кожи; смягчающий лосьон или гель для увлажнения. Жирные субстанции (масло, сметана) при ожогах противопоказаны, они ухудшают теплоотдачу и травмируют ткани», — сказал эксперт.

Аптечка первой помощи на лето. Какие средства помогут до обращения к врачу?
От боли помогает промывание водой, холодные компрессы. Если на ожог попала грязь, нужно аккуратно промыть его прохладной водой, а затем хлоргексидином. При ухудшении ситуации — к врачу.

