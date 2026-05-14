Названы города России с самым удобным расположением спортсекций

В 16 городах-миллионниках не менее 83% горожан живут в шаговой доступности от школ и центров со спортивными секциями. По данным 2ГИС, лидер рейтинга Москва — почти 98% жителей столицы могут дойти пешком от дома до ближайшей спортсекции. В топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск и Нижний Новгород.

По данным за год, количество секций в миллионниках выросло на 3,5% — почти до 22 тыс. Больше всего секций открылось в Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде. По общему числу секций лидирует Москва (7028), за ней — Санкт-Петербург (2887) и Екатеринбург (1471).

Кроме того, по данным исследования, жители крупных городов стали чаще искать информацию о спортивных центрах на картах. Наибольший рост интереса показывают жители Нижнего Новгорода, Красноярска и Краснодара.

