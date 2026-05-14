Путешественник Олег Чегодаев рассказал, о чём скучает во время экспедиций по Уралу

Путешественник Олег Чегодаев рассказал в интервью «Чемпионату», о чём скучает во время экспедиций по Уралу. В 2021 году он стал первым человеком, в одиночку прошедшим 3183 км по Уральскому хребту с юга на север за 109 дней. В 2025 году он проплыл на каяке 4992 км по рекам Урала к Северному Ледовитому океану за 118 дней.

«Находясь далеко от благ цивилизации, хочешь помыться — это то, чего не всегда хватает. Когда плывёшь на каяке, особенно весной, кажется, что вокруг вода и ты будешь чистым. Но на деле первые 20 дней я вообще не мылся и был максимально грязным — такого состояния я никогда в жизни не испытывал», — поделился путешественник.

Чегодаев отметил, что занимается изучением региона вот уже 20 лет, поэтому всегда понимает, что его ожидает во время очередного похода.

