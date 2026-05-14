Путешественник Чегодаев поделился одним из ярких впечатлений из экспедиции по Уралу

Путешественник Олег Чегодаев поделился в интервью «Чемпионату» впечатлениями от встречи с медведями на Урале. В 2021 году он стал первым человеком, в одиночку прошедшим 3183 км по Уральскому хребту с юга на север за 109 дней.

«Во время экспедиции с каяком случилась та самая заветная встреча с медведями на поляне. Помню, планировал снять закат, лечь спать, как вдруг увидел, что мою палатку окружают несколько косолапых. Пришлось их разгонять и срочно эвакуироваться с этого места», — рассказал Олег.

Чегодаев предположил, что рядом с его лагерем животные почуяли что-то вкусное и пришли полакомиться.

