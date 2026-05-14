Путешественник Олег Чегодаев рассказал, как экспедиции по Уралу влияют на его организм

Путешественник Олег Чегодаев рассказал в интервью «Чемпионату», как экспедиции по Уралу влияют на его организм. В 2021 году Олег стал первым человеком, в одиночку прошедшим 3183 км по Уральскому хребту с юга на север, а в 2025 году он проплыл на каяке 4992 км по рекам региона к Северному Ледовитому океану. По словам Чегодаева, любой поход начинается с серьёзной физической подготовки и тренировок.

«Сами экспедиции, несомненно, сильно влияют на организм. Когда ты идёшь по 12-14 часов в день, мышцы сгорают так же, как жир. Ты просто сушишься. Я, например, похудел примерно на 7 кг в пешем походе. В водном тоже сбросил, конечно. Мышцы ушли в первую очередь: до старта я был намного более мускулистым, а после финиша стал очень сухим — из‑за долгой гребли и изматывающей нагрузки», — поделился путешественник.

При этом Чегодаев отметил, что не сразу нашёл общий язык со спортом. По мнению Олега, именно походы и экспедиции позволили ему укрепить организм и стать выносливым.

