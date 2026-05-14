Путешественник Олег Чегодаев рассказал, как экспедиции по Уралу влияют на его организм

Путешественник Олег Чегодаев рассказал, как экспедиции по Уралу влияют на его организм
Олег Чегодаев
Комментарии

Путешественник Олег Чегодаев рассказал в интервью «Чемпионату», как экспедиции по Уралу влияют на его организм. В 2021 году Олег стал первым человеком, в одиночку прошедшим 3183 км по Уральскому хребту с юга на север, а в 2025 году он проплыл на каяке 4992 км по рекам региона к Северному Ледовитому океану. По словам Чегодаева, любой поход начинается с серьёзной физической подготовки и тренировок.

«Сами экспедиции, несомненно, сильно влияют на организм. Когда ты идёшь по 12-14 часов в день, мышцы сгорают так же, как жир. Ты просто сушишься. Я, например, похудел примерно на 7 кг в пешем походе. В водном тоже сбросил, конечно. Мышцы ушли в первую очередь: до старта я был намного более мускулистым, а после финиша стал очень сухим — из‑за долгой гребли и изматывающей нагрузки», — поделился путешественник.

При этом Чегодаев отметил, что не сразу нашёл общий язык со спортом. По мнению Олега, именно походы и экспедиции позволили ему укрепить организм и стать выносливым.

Интервью появится на «Чемпионате» в 13:15 по московскому времени.

