«Ночной ностальгический забег» пройдёт в Тюмени 16 мая

«Ночной ностальгический забег» пройдёт в Тюмени 16 мая. Локация — Экопарк «Затюменский» ул. Барнаульская, 17/2 (район лыжной базы). В программе — массовый старт на 4,2 км.

Дресс-код: стиль 80–90-х — ярко, дерзко, душевно. Солнечные очки, неон, ретроаксессуары приветствуются. Лучшие образы получат призы от партнёров.

Программа

18:00-20:40 — выдача стартовых номеров

19:00-20:40 — диджей-сет, работа фотозоны и интерактивных зон

21:00-21:45 — забег

21:45-23:00 — выступление кавер-группы с песнями 80-90-х, модное дефиле «Бегущие в стиле 90-х», выбор «Мисс и Мистер Ласковый май», награждение победителей.

