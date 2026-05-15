«Пермский велофест» пройдёт 17 мая. Локация — парк культуры и отдыха «Балатово». Доступно несколько вариантов участия: массовый велозаезд без учёта времени, шоссейные велогонки на 16,5 км и на 33 км, любительские заезды — круг 5,5 км, а также детские старты по возрастным группам.

Программа

9:00-11:30 – выдача стартовых номеров

9:30 – шоссейная велогонка 16,5 км — 3 круга

10:00-14:00 – детский старт «Беговелики»

10:30 — шоссейная велогонка 33 км (5 кругов)

12:00 – массовый велозаезд

13:00 – любительский заезд №1 (для участников 9-14 лет)

13:30 – любительский заезд №2 (для участников 15-39 лет)

14:00 – любительский заезд №3 (для участников 40+ лет)

15:00 – детский заезд на 1000 м

16:00-17:00 — закрытие мероприятия

