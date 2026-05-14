В Москве открылся четырёхдневный Всероссийский форум-выставка «Спорт, спорт, спорт»

14 мая в атриуме 57-го павильона ВДНХ состоялось пленарное заседание «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике», открывшее четырёхдневный Всероссийский форум-выставку «Спорт, спорт, спорт».

Мероприятие стало не просто деловой встречей, а имело важное значение для развития спортивной культуры страны, позволив наладить диалог между представителями власти, бизнес-сообщества, спортивных федераций и представителей медиаиндустрии.

Модератором сессии выступила Ксения Шойгу, руководитель рабочей группы по развитию массового спорта комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», руководитель Федерации триатлона России и руководитель «Лиги Героев».

Участники встречи отметили небывалый рост популярности у населения России как традиционных, так и современных спортивных дисциплин. Спикеры констатировали, что современная российская спортивная индустрия окончательно трансформировалась из набора разрозненных направлений и активностей в полноценный многоотраслевой экономический кластер.

Отдельный фокус в рамках дискуссии касался организации и проведения спортивных мероприятий. Организаторы массовых спортивных стартов и руководители федераций внесли ряд предложений по дальнейшей интеграции отечественных производителей в их проведение.

Всероссийская выставка «Спорт, спорт, спорт» проходит с 14 по 17 мая 2026 года на ВДНХ (павильон №57). Это ведущая отраслевая площадка страны, объединяющая производителей спортивного оборудования и экипировки, IT-разработчиков и организаторов массовых мероприятий, а также государственные структуры, спортивные федерации и образовательные организации.

