Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Шедший в Бразилию путешественник Саша Конь погиб под Брянском

Шедший в Бразилию путешественник Саша Конь погиб под Брянском
Путешественник «Саша Конь» погиб
Комментарии

Стало известно о смерти путешественника и блогера, известного как Саша Конь. Он погиб в Суземском районе Брянской области в результате атаки БПЛА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, погибшему было 37 лет, он являлся жителем Ставропольского края. В момент атаки при нём не оказалось документов.

Путешественник получил известность в соцсетях благодаря своей необычной затее: он планировал дойти пешком из России до Бразилии. С собой он вёз самодельную повозку весом около 300 килограммов, которая служила ему и домом, и транспортом для перевозки вещей.

Прозвище Саша Конь закрепилось за ним именно из-за этой идеи — пройти огромный маршрут с тележкой за спиной. Свой путь он начинал в Рязанской области, где местные мастера собрали ему повозку в одном из автосервисов.

Читайте также:
«Быть как все»: как на жизнь влияет конформизм и нужно ли с ним бороться «Быть как все»: как на жизнь влияет конформизм и нужно ли с ним бороться
Аптечка первой помощи на лето. Какие средства помогут до обращения к врачу? Аптечка первой помощи на лето. Какие средства помогут до обращения к врачу?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android