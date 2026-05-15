Шедший в Бразилию путешественник Саша Конь погиб под Брянском

Стало известно о смерти путешественника и блогера, известного как Саша Конь. Он погиб в Суземском районе Брянской области в результате атаки БПЛА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, погибшему было 37 лет, он являлся жителем Ставропольского края. В момент атаки при нём не оказалось документов.

Путешественник получил известность в соцсетях благодаря своей необычной затее: он планировал дойти пешком из России до Бразилии. С собой он вёз самодельную повозку весом около 300 килограммов, которая служила ему и домом, и транспортом для перевозки вещей.

Прозвище Саша Конь закрепилось за ним именно из-за этой идеи — пройти огромный маршрут с тележкой за спиной. Свой путь он начинал в Рязанской области, где местные мастера собрали ему повозку в одном из автосервисов.

