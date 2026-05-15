Россияне рассказали о своих спортивных привычках

Rambler&Co и Сбер изучили отношение людей к спорту перед СберПрайм Зелёным Марафоном. Исследование подтвердило, что бег – самый доступный вид спорта. Каждый второй (49%) участник опроса отметил, что именно он требует минимальных вложений на старте. Им можно заниматься где угодно, а из специальной экипировки нужны только кроссовки. В пятёрке самых доступных также велосипедный спорт (за него высказались 15%), йога и растяжка (14%), плавание (10%) и игры с мячом (футбол, волейбол, баскетбол) – 6%. Большой и настольный теннис упомянули 3%, ещё 3% – бокс, борьбу и единоборства.

Мало кто из респондентов готов вкладываться в спорт материально. 36% тратят на него до 5 тыс. рублей в год, 15% – от 5 до 10 тыс. рублей. 25% опрошенных не смогли точно оценить свои затраты. Только 6% расходуют на экипировку более 50 тыс. рублей в год.

Основная мотивация – поддерживать форму и внешний вид (32%), улучшать здоровье и самочувствие (31%). Ещё 10% используют движение, чтобы перезагрузить голову, снизить стресс и отвлечься от дел. Другие варианты – заряжаться энергией и корректировать вес (по 9%), получать удовольствие от движения (8%).

59% участников исследования вовлечены в физическую активность. Из них 14% тренируются почти каждый день, 22% – два-три раза в неделю, 23% – раз в неделю или от случая к случаю. Только 41% респондентов совсем не занимаются спортом.

Показательно, что 70% россиян убеждены: тренировки должны гармонично вписываться в жизнь. Лишь 15% готовы ради спорта отказаться от других видов досуга. Меньше времени тратить на общение с друзьями и личную жизнь согласны 8% опрошенных, на работу – 7%.

В исследовании компании также спросили, как россияне воспринимают массовые забеги. Каждый четвёртый заявил: главное – участие и атмосфера. Для 22% важно попробовать свои силы на дистанции. Каждый пятый (21%) опрошенный ценит опыт преодоления себя и своих ограничений. Чувство сопричастности к большому событию отметили 9%, радость от масштабного спортивного праздника – 7%. Дух единения и внутренний рост для людей значат больше, чем соревнование с другими: лишь 8% выходят на старт, чтобы помериться силами, и столько же – ради личного рекорда или победы.

Исследование проходило с 23 по 30 апреля 2026 года на медиаресурсах Rambler&Co и охватило 3,7 тыс. респондентов.

