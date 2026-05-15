VK Fest объявил состав инфлюенсеров в Казани

На VK Fest в Казани проведут автограф-сессии и пообщаются с поклонниками Клава Кока, Дима Масленников, Вики Шоу, Импровизаторы, Платон Горохов, Ян Топлес и Супер Стас.

Фестиваль пройдёт 7 июня у Центра Семьи «Казан». Ранее был объявлен лайн-ап выступающих артистов. На сцене VK Fest в Казани выступят FEDUK, Дима Масленников, Клава Кока, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

Кроме музыки и инфлюенсеров, гостей ждут лекции и мастер-классы, развлечения для всей семьи и особый татарский колорит — на VK Fest вновь появится татарская сцена с местными артистами. Все активности программы фестиваля будут анонсироваться до старта события.

