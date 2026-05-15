«МегаФон» запустил зону 5G на конференции ЦИПР в центре Нижнего Новгорода

«МегаФон» обеспечил покрытие 5G в историческом центре Нижнего Новгорода – на территории Нижегородской ярмарки, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Сеть пятого поколения охватывает всю площадку форума, включая уличные зоны с презентационными стендами, здание Главного ярмарочного дома, а также павильоны деловой и выставочной программы.

Во время форума ЦИПР местные жители, туристы и участники мероприятия могут воспользоваться тестовой сетью 5G для общения, работы с цифровыми сервисами и применения решений, требующих высокой скорости передачи данных и минимальной задержки – например, для потокового видео в высоком разрешении.

«ЦИПР – ключевая площадка для обсуждения будущего цифровой экономики и технологического развития страны. Традиционно крупнейшие российские компании и госструктуры представляют здесь передовые цифровые решения и технологии. Мы считаем логичным, что это событие происходит не только в духе, но и в цифровом контуре будущего – в периметре сети связи пятого поколения. Установленное на площадке форума решение 5G рассчитано на работу в условиях большого числа одновременных подключений и обеспечивает высокоскоростную передачу данных», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Развернутая в Нижнем Новгороде тестовая зона 5G станет уже четвертой для МегаФона в 2026 году. В марте абонентам МегаФона стала доступна сеть пятого поколения в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В столице технологию 5G можно протестировать в саду «Эрмитаж» и близлежащих территориях в пределах Садового кольца, в Петербурге — на всём протяжении Невского проспекта, а в Новосибирске покрытие охватывает весь центр города, включая главные достопримечательности, а также Академгородок.

За пределами этих зон для абонентов МегаФона теперь доступен сервис «5G режим», который увеличивает скорость мобильного интернета до 60%, что соответствует показателям сети пятого поколения, а также обеспечивает более стабильное соединение. При этом для получения услуги пользователю не требуется находиться в тестовой зоне и иметь определенный смартфон.