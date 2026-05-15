В международном полумарафоне «ЗаБег.РФ»/One Run примут участие спортсмены из 38 стран

15 мая 2026 года в 11:00 в арт-пространстве «Оранжерея» (территория ВДНХ, проспект Мира 119 с.14) состоялся пресс-завтрак, приуроченный к международному полумарафону «ЗаБег.РФ»/One Run. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской выставки-форума «Спорт Спорт Спорт», проходящей на территории парка ВДНХ с 14 по 17 мая.

В нём приняли участие руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ»/One Run Ксения Шойгу, мастер спорта международного класса, 34-кратный чемпион России, 10-кратный рекордсмен России в беге на средние и длинные дистанции Владимир Никитин, Серебряный призёр Олимпийских игр —2026, чемпион Европы — 2026, призёр этапов Кубка мира, 26-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов и другие гости.

Полумарафон пройдёт в 10-й юбилейный раз и объединит все регионы России от Камчатского края до Калининградской области. Вместе с Россией забег пройдёт в Бахрейне, Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Катаре, Китае, Египте, Индии, Тунисе, Киргизии, Малайзии, Непале, Пакистане, Катаре, Иордании, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистане, Чили, Ливане, Армении, Венесуэле, Узбекистане, Казахстане, Непале, Сербии, Черногории, Лесото, Таиланде, Танзании и других странах, где он проводится под названием One Run. Всего международный полумарафон объединит более 45 000 атлетов на четырёх континентах.

В России и мире забег пройдёт на четырёх дистанциях: 1, 5, 10 и 21,1 км, маршруты которых охватывают центральные районы городов проведения, включая все основные достопримечательности. Например, в Египте участники отправятся в незабываемое беговое путешествие по плато Гиза в пригороде Каира, а в Танзании бегуны смогут полюбоваться видами Каменного города – самой старой части города Занзибар, известной ещё с конца XV века.

В России участники забега смогут побороться за звание самых быстрых полумарафонцев в мужской и женской категории, а города — посоревноваться за титул Беговой столицы России. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года.

