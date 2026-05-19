Полумарафон KAVKAZ.RUN пройдёт в Ставрополе 23 мая

Забег KAVKAZ.RUN
Полумарафон KAVKAZ.RUN пройдёт в Ставрополе 23 мая. Стартово-финишный городок расположится на Александровской площади, а все маршруты пройдут по центральным улицам.

В программе дистанции для любого возраста и уровня подготовки: детские забеги на 500 м, 1 км, ПСБ 5 км, 10 км и 21 км, а также скандинавская ходьба на 1 км или 5 км.

Расписание:

  • 8:30 — официальное открытие мероприятия;
  • 8:40 — брифинг;
  • 8:45 — разминка;
  • 9:00 — старт участников на дистанции 21,1 км;
  • 9:15 — старт участников на дистанции 10 км;
  • 9:25 — старт участников на дистанции ПСБ 5 км и скандинавская ходьба 5 км;
  • 9:30 — старт участников на дистанции 1 км и скандинавская ходьба 1 км;
  • 11:20 — награждение победителей на беговой дистанции 1 км;
  • 11:40 — награждение победителей на дистанции ПСБ 5 км;
  • 12:00 — закрытие трассы всех основных дистанций;
  • 12:00 — старт детских забегов на 500 м;
  • 12:20 — награждение победителей детского забега;
  • 12:40 — награждение победителей на дистанциях 10 км, Корпоративной лиги и победителей на дистанции 21 км.

