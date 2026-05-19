Врач рассказал, как избежать пищевых отравлений в жаркую погоду

Как избежать отравления
Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как избежать пищевых отравлений в жаркую погоду. Он объяснил, что лучшее лечение — профилактика.

«В жару скоропортящиеся продукты нужно хранить только в холодильнике, не оставлять готовые блюда на столе дольше одного-двух часов, тщательно прожаривать мясо и рыбу, мыть руки, овощи и фрукты и избегать уличной еды в сомнительных местах», — сказал врач.

Если же отравление всё-таки случилось и симптомы не проходят более суток, усиливаются или сопровождаются высокой температурой и признаками обезвоживания, не стоит заниматься самолечением — лучше перестраховаться и вовремя обратиться за медицинской помощью.

