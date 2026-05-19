Врач перечислила методы профилактики ротавируса

Врач перечислила методы профилактики ротавируса
Профилактика ротавируса
Врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова перечислила в беседе с «Чемпионатом» методы профилактики ротавируса. Основной механизм передачи инфекции — фекально-оральный. Вирус попадает в рот через загрязнённые руки, воду, пищу, предметы быта. Реже — воздушно-капельным путём.

«Чтобы снизить риск, пейте только кипячёную или бутилированную воду. Тщательно мойте овощи и фрукты щёткой, избегайте питания в местах с сомнительной гигиеной. На отдыхе не заглатывайте воду в водоёмах. Приучайте также ребёнка мыть руки перед едой и после туалета», — сказала эксперт.

Дополнительно обрабатывайте игрушки, дверные ручки, сантехнику дезинфицирующими средствами с хлором. Антисептики на спиртовой основе малоэффективны против ротавируса (он не имеет липидной оболочки) — предпочтительнее мыло и вода.

