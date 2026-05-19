Эксперт объяснил, как приём лекарств может помешать получить права

Психиатр-нарколог Сергей Тарасов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», как приём лекарств может помешать получить права. При подготовке к химико-токсикологическому исследованию (тест на наркотики) важно учитывать, что даже безобидные лекарства могут привести к ложноположительным результатам.

«Например, приём анксиолитиков может дать ложноположительную реакцию. Аналогично могут проявить себя антидепрессанты, нейролептики и антипсихотики. Антибиотики тоже могут повлиять на тест. Даже банальное противоязвенное средство омепразол способно дать положительную реакцию», — сказал врач.

Если человек занимался самолечением и принимал какие-либо препараты без назначения врача, то лучше отложить прохождение ХТИ на срок до двух недель. Если же нет возможности перенести сдачу анализов, то необходимо взять справку от лечащего врача, в которой будут указаны диагноз и назначенные препараты, включая БАДы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.