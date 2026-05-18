В Москве прошла традиционная «Эстафета по Садовому кольцу»

16 мая в Москве состоялась 90-я Эстафета по Садовому кольцу. На старт одного из старейших легкоатлетических событий столицы вышло около 12,5 тыс. бегунов: команды в корпоративном, студенческом и любительском зачётах, а также участники индивидуального забега на 15 км. Событие прошло при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.
Маршрут эстафеты и индивидуального забега прошёл по всей окружности Садового кольца. Участники стартовали у здания «РИА Новости» на Зубовском бульваре, а финишировали недалеко от главного входа в ЦПКиО им. М. Горького.
В эстафете приняли участие 396 команд в трёх зачётах: 128 корпоративных, 48 студенческих и 220 любительских. Каждая команда состояла из 10 участников, которые по очереди преодолели 10 этапов разной протяжённости — от 0,5 до 3 км.
Фото: Беговое сообщество
Победители и призёры Эстафеты по Садовому кольцу
15 км, мужчины, индивидуальный зачёт
- Денис Чертыков — 43.33 (рекорд трассы).
- Сергей Шаров — 43.54.
- Артём Попов — 43.56.
15 км, женщины, индивидуальный зачёт
- Анна Мокина — 51.06.
- Дарья Шабунина — 51.42.
- Мария Резниченко — 52.58.
15 км, эстафета среди любительских команд
- Threshold project — 41.28.
- Беговой Монастырь — 41.29.
- Сосновка — 42.48.
15 км, эстафета среди студенческих команд
- Semester of Speed (РУС) — 43.41.
- MSU Alpha (МГУ) — 44.18.
- RUN.MIPT-1 (НИУ МФТИ) — 44.28.
15 км, эстафета среди корпоративных команд
- Московская полиция — 45.10.
- Витязь-Run — 45.50.
- Сбер — 46.44.
