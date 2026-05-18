В Москве прошла традиционная «Эстафета по Садовому кольцу»

16 мая в Москве состоялась 90-я Эстафета по Садовому кольцу. На старт одного из старейших легкоатлетических событий столицы вышло около 12,5 тыс. бегунов: команды в корпоративном, студенческом и любительском зачётах, а также участники индивидуального забега на 15 км. Событие прошло при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Маршрут эстафеты и индивидуального забега прошёл по всей окружности Садового кольца. Участники стартовали у здания «РИА Новости» на Зубовском бульваре, а финишировали недалеко от главного входа в ЦПКиО им. М. Горького.

В эстафете приняли участие 396 команд в трёх зачётах: 128 корпоративных, 48 студенческих и 220 любительских. Каждая команда состояла из 10 участников, которые по очереди преодолели 10 этапов разной протяжённости — от 0,5 до 3 км.

Фото: Беговое сообщество

Победители и призёры Эстафеты по Садовому кольцу

15 км, мужчины, индивидуальный зачёт

Денис Чертыков — 43.33 (рекорд трассы). Сергей Шаров — 43.54. Артём Попов — 43.56.

15 км, женщины, индивидуальный зачёт

Анна Мокина — 51.06. Дарья Шабунина — 51.42. Мария Резниченко — 52.58.

15 км, эстафета среди любительских команд

Threshold project — 41.28. Беговой Монастырь — 41.29. Сосновка — 42.48.

15 км, эстафета среди студенческих команд

Semester of Speed (РУС) — 43.41. MSU Alpha (МГУ) — 44.18. RUN.MIPT-1 (НИУ МФТИ) — 44.28.

15 км, эстафета среди корпоративных команд

Московская полиция — 45.10. Витязь-Run — 45.50. Сбер — 46.44.

