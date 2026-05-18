Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прошли в Москве 16 мая

Московский этап Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прошёл на ВДНХ 16 мая. К финишу пришли 1353 спортсмена. Их задачей было с помощью карты и компаса как можно быстрее найти контрольные пункты на местности. Журналист «Чемпионата» Софья Бычкова поучаствовала в масштабных соревнованиях и поделилась впечатлениями.

Соревнования проходили на ВДНХ Фото: Софья Бычкова

«Это мой первый подобный опыт. Конечно, я слышала о спортивном ориентировании, но не задумывалась, насколько это может быть интересно. Нам выдали карты, объяснили правила и пригласили к старту. Сначала была небольшая растерянность и суетливость. Постепенно втянулась и начала получать удовольствие от процесса. Всё выглядело как квест, поэтому азарта было предостаточно», — рассказала Софья.

Софья Бычкова Фото: Яна Малейко

Всего на карте было обозначено 45 контрольных пунктов. Всем возрастным группам назначалось определённое количество обязательных КП, за каждую пропущенную из этих точек назначался штраф — +5 минут к финальному времени. Маршрут пролегал через лесопарковую зону, поэтому участникам приходилось бежать в том числе через деревья, кусты и узкие тропинки.

«Очень порадовала локация соревнований. Май на ВДНХ — чудесное время. Кругом цветущие деревья, зелень и красивейшие клумбы. Сначала опасалась, что будет некомфортно пробираться через кусты и деревья, но на деле это оказалось очень весело», — отметила Софья.

Маршрут выглядел очень живописно Фото: Яна Малейко

В соревнованиях «Российский Азимут» участвовали как новички, так и профессионалы. Помимо классического формата по спортивному ориентированию, для всех желающих проводился увлекательный «фотоквест».

«Из сложностей могу отметить, что новичку с непривычки не так уж и просто сориентироваться и сразу сфокусироваться на поиске нужных точек. Ещё один момент — отсутствие централизованной камеры хранения для вещей. Пришлось взять рюкзаки с собой, повезло, что они были небольшими и лёгкими. Конечно, постоянные мысли о том, что за спиной болтаются вещи, немного отвлекали, но в целом серьёзного дискомфорта не приносили», — добавила Софья.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.