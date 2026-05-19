Чемпионка мира Красномовец назвала спортивную привычку, которая пригодилась в бизнесе

Легкоатлетка Олеся Красномовец назвала в интервью «Чемпионату» спортивные привычки, которые помогли ей построить бизнес. После завершения карьеры олимпийский призёр открыла собственную школу бега в Екатеринбурге. По словам спортсменки, упорство, выработанное за годы тренировок, стало для неё прочной основой.
«Когда ты профспортсмен и у тебя болят ноги, надо идти на тренировку. По-другому нельзя. Так же и в бизнесе. Какая-то неудача – встаёшь и идёшь. Без поражений не будет побед. Кого-то это может сломать, но не тебя. Ты идёшь дальше и ищешь свой путь. Мне это очень помогает», — поделилась Олеся.
Красномовец отметила, что сейчас активно вкладывается в развитие школы, а одна из её главных целей — найти и вырастить сотрудника, который станет её правой рукой.
