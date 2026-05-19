Олимпийский призёр Красномовец рассказала, что мотивирует её развивать свою школу бега

Вице-чемпионка Олимпиады-2004 Олеся Красномовец рассказала в интервью «Чемпионату», что мотивирует её развивать бизнес. После завершения карьеры легкоатлетка открыла собственную школу бега в Екатеринбурге. Олеся призналась, что главное вдохновение для неё — люди.

«Я обожаю людей. Вижу их результат. Мне интересны их истории, их путь. Вижу, как они меняются. У меня создаются семьи в клубе. Приходят незнакомыми людьми, а уходят от меня лучшими друзьями. И вообще это возможность обрести своих по всему миру. Мне кажется, я весь город перетренировала», — сказала Красномовец.

Под руководством Олеси своё место в беге нашли сотни людей. В её школе тренируются как взрослые, так и дети.

