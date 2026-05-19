Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Олимпийский призёр Красномовец дала важный совет всем действующим спортсменам

Олимпийский призёр Красномовец дала важный совет всем действующим спортсменам
Олеся Красномовец
Комментарии

Вице-чемпионка Олимпиады-2004 Олеся Красномовец в интервью «Чемпионату» дала совет всем действующим спортсменам. Она рекомендовала попробовать себя в других видах деятельности и работать над финансовой грамотностью.

«Я бы пожелала ребятам, пока вы ещё действующие спортсмены, подстелить себе соломку, попробовать что-то, кроме спорта. Ценные бумаги, инвестиции в ремонты, покупка недвижимости, попробовать себя здесь. Ещё ввела бы финансовую грамотность для спортсменов. Мы заточены немножко на другое, у нас физический труд. Нас никто не учит как с деньгами обращаться», — сказала Олеся.

Сама Красномовец после завершения спортивной карьеры открыла школу бега в Екатеринбурге. Бизнес Олеси идёт в гору.

Интервью с Олесей Красномовец выйдет на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Топ-8 ловушек, которые не дают лидеру и его бизнесу расти Топ-8 ловушек, которые не дают лидеру и его бизнесу расти
3 закона логики, которые экономят бизнесу миллионы 3 закона логики, которые экономят бизнесу миллионы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android