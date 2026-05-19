Олимпийский призёр Красномовец дала важный совет всем действующим спортсменам

Вице-чемпионка Олимпиады-2004 Олеся Красномовец в интервью «Чемпионату» дала совет всем действующим спортсменам. Она рекомендовала попробовать себя в других видах деятельности и работать над финансовой грамотностью.

«Я бы пожелала ребятам, пока вы ещё действующие спортсмены, подстелить себе соломку, попробовать что-то, кроме спорта. Ценные бумаги, инвестиции в ремонты, покупка недвижимости, попробовать себя здесь. Ещё ввела бы финансовую грамотность для спортсменов. Мы заточены немножко на другое, у нас физический труд. Нас никто не учит как с деньгами обращаться», — сказала Олеся.

Сама Красномовец после завершения спортивной карьеры открыла школу бега в Екатеринбурге. Бизнес Олеси идёт в гору.

