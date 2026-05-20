Хирург предупредил об опасности попыток самостоятельного лечения аппендицита

Хирург АО «Медицина» Сергей Тарабарин предупредил в разговоре с «Чемпионатом» об опасности попыток самостоятельного лечения аппендицита. При появлении боли справа от пупка важно самостоятельно не принимать обезболивающие и спазмолитические лекарственные средства, так как это может исказить клиническую картину и затруднить своевременную диагностику этого заболевания, а значит – увеличивает риск развития гнойных осложнений в брюшной полости.

«Единственный метод лечения острого аппендицита — хирургическое удаление воспалённого червеобразного отростка, чаще всего лапароскопическим способом. При своевременной операции восстановление проходит относительно быстро, а риск осложнений минимален, тогда как при перфорации червеобразного отростка и развитии гнойного воспаления в брюшной полости (перитонита), требуется более травматичное вмешательство, длительная госпитализация и реабилитация», — сказал врач.

Поэтому при появлении боли в животе справа от пупка необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или обратиться в приёмное отделение близлежащего скоропомощного стационара.

