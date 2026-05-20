Гастроэнтеролог рассказал, как жарить шашлык, чтобы сохранить пользу мяса

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как жарить шашлык, чтобы сохранить пользу мяса. Он посоветовал делать заготовку дома. Маринад требует времени, зато даёт главный бонус — прозрачность. Вы сами выбираете кусок мяса, оцениваете цвет и запах, регулируете количество соли, кислотности и специй.

«Можно делать более мягкие, физиологичные маринады на основе кефира, йогурта, лимонного или гранатового сока — они достаточно разрыхляют волокна и лучше переносятся пищеварительной системой, чем избыток уксуса. Врачи подчёркивают, что именно контроль над свежестью и составом — причина, по которой домашний шашлык они считают более безопасным», — сказал эксперт.

Базовый рецепт прост: свиная шея (или другое выбранное мясо) нарезается крупными кубиками, смешивается с кольцами лука, солью, перцем и лимонным соком, после чего отправляется в холодильник минимум на 4-6 часов. Жарить такое мясо лучше на тлеющих углях без открытого пламени, чтобы избежать обугленных участков — именно в них концентрируются канцерогены и грубые частицы, травмирующие слизистую желудка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.