Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог рассказал, как жарить шашлык, чтобы сохранить пользу мяса

Гастроэнтеролог рассказал, как жарить шашлык, чтобы сохранить пользу мяса
Как приготовить полезный шашлык
Комментарии

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как жарить шашлык, чтобы сохранить пользу мяса. Он посоветовал делать заготовку дома. Маринад требует времени, зато даёт главный бонус — прозрачность. Вы сами выбираете кусок мяса, оцениваете цвет и запах, регулируете количество соли, кислотности и специй.

«Можно делать более мягкие, физиологичные маринады на основе кефира, йогурта, лимонного или гранатового сока — они достаточно разрыхляют волокна и лучше переносятся пищеварительной системой, чем избыток уксуса. Врачи подчёркивают, что именно контроль над свежестью и составом — причина, по которой домашний шашлык они считают более безопасным», — сказал эксперт.

Базовый рецепт прост: свиная шея (или другое выбранное мясо) нарезается крупными кубиками, смешивается с кольцами лука, солью, перцем и лимонным соком, после чего отправляется в холодильник минимум на 4-6 часов. Жарить такое мясо лучше на тлеющих углях без открытого пламени, чтобы избежать обугленных участков — именно в них концентрируются канцерогены и грубые частицы, травмирующие слизистую желудка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Топ-8 ловушек, которые не дают лидеру и его бизнесу расти Топ-8 ловушек, которые не дают лидеру и его бизнесу расти
3 закона логики, которые экономят бизнесу миллионы 3 закона логики, которые экономят бизнесу миллионы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android