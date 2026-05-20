Косметолог назвала три полезные привычки для здоровья кожи в жаркий сезон

Косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман назвала «Чемпионату» три полезные привычки для здоровья кожи в жаркий сезон. Летний зной, УФ-излучение и смена микроклимата влияют на состояние кожи. Многие воспринимают сезон как время для смелых экспериментов, но эпидермису нужна не новизна, а стабильная поддержка.

«Первая привычка – ежедневная защита от ультрафиолета. Речь не только о профилактике ожогов, но и о борьбе с фотостарением. Это процесс, при котором солнечные лучи типа А проникают в глубокие слои дермы и постепенно разрушают коллаген – белковый каркас, отвечающий за упругость. Наносите средство с SPF 30-50 каждое утро, даже в пасмурную погоду. Обновляйте слой каждые два часа при нахождении на улице. Ищите пометку «широкий спектр» на упаковке. Она гарантирует одновременную защиту от лучей UVA и UVB», — сказала врач.

Вторая привычка – мягкое очищение и сохранение липидного барьера. Жара провоцирует активное потоотделение и выработку сeбумa, но агрессивное умывание «до скрипа» лишь усиливает сухость и раздражение. Используйте гели или пенки с нейтральным pH 5,5. После контакта с морской или хлорированной водой обязательно наносите увлажняющее средство. Липидный барьер – это естественная жировая плёнка на поверхности кожи. Она удерживает влагу внутри и блокирует проникновение бактерий из внешней среды.

Третья привычка – восполнение жидкости изнутри. Кожа обезвоживается не только снаружи. Пейте 1,5-2 литра чистой воды ежедневно. Добавляйте в рацион томаты, листовую зелень и сезонные ягоды. Они богаты антиоксидантами – веществами, нейтрализующими свободные радикалы. Последние образуются под действием солнца, жары и стресса, повреждая клеточные мембраны и ускоряя увядание тканей.

