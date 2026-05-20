Врач рассказал, может ли вирус Эбола попасть в Россию

Попадёт ли эбола в Россию
Врач-терапевт Александр Новиков рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», возможна ли вспышка вируса Эбола в России. Эксперт призвал не паниковать, поскольку риск заражения даже при нахождении рядом с заболевшим, например, в аэропорту или во время путешествия по экзотическим странам, минимален.

«Вирус не передаётся так же легко, как, например, грипп или COVID-19. Для этого нужен прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями или тканями заболевшего человека, особенно при выраженных симптомах. Вероятность случайного заражения в аэропорту при обычном нахождении рядом с заболевшим крайне низкая», — объяснил врач.

Кроме того, человек в инкубационном периоде, который длится до 21 дня, не заразен. А заболевший, как правило, настолько плох, что физически не может совершать авиаперелёты. Поэтому риск передачи вируса во время обычного пассажирского рейса или нахождения в терминале крайне низок.

