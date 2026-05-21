Эндокринолог объяснил, нужно ли поднимать низкий уровень ферритина

Эндокринолог Константин Шошин объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», нужно ли поднимать низкий уровень ферритина. По словам врача, если показатель колеблется на нижней границе нормы, но не приносит никаких проблем, то в целом можно его «не трогать». При этом есть нюансы.

«Чаще всего мы корректируем низкие уровни, так как почти всегда находим факторы риска, от которых ферритин может снизиться. Особенно внимательно относимся к детям, потому что они постоянно растут, а если это девочка в пубертате, то у неё есть дополнительный риск в виде менструаций», — сказал эксперт.

Врач добавил, что вылечить дефицит железа питанием крайне сложно. Депо железа огромно по своему объёму, на восполнение запасов могут уйти годы (а траты при этом происходят каждый день).

