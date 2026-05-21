Забег Topski Family пройдёт в Московской области 24 мая

Забег Topski Family состоится в Московской области (Одинцово) 24 мая. Локация — парк Малевича. Участников ждёт насыщенная программа.

Организаторы подготовили старты протяжённостью от 500 м до 10 км, в зависимости от возрастной группы. Лучшие спортсмены получат призы и кубки. Каждому бегуну достанется памятная медаль, а также каша и чай на финише.

Каждый участник соревнования при получении стартового комплекта должен предъявить действительную медицинскую справку. В справке допустима формулировка «Допущен к массовым соревнованиям».

