Фестиваль бега «Быстрее ветра» пройдёт в Абакане 24 мая. Локация стартово-финишного городка — площадь спорткомплекса им. Н.Г. Булакина.

В программе старты на 1 км, 3 км, 10 км, 21 км, а также детские забеги на 500 м по возрастным группам. К участию допускаются как профессионалы, так и любители.

Расписание

7:00 – открытие стартово-финишного городка (площадь спорткомплекса им. Н.Г. Булакина);

9:00 -14:00 — старты забегов;

14:00 — награждение победителей и призёров Фестиваля бега.

