Забег «Дорогой предков» пройдёт в Краснодарском крае 30 мая. Локация — станица Убеженская Успенского района. Это традиционный трейл по пересечённой местности, проходящий по историческим местам Ставропольской возвышенности.

В программе несколько дистанций на выбор: 14 км (основная дистанция), 7 км, а также забег «Детский километр» (для детей разных возрастных групп).

Программа

8:00 – открытие стартового городка. Выдача стартовых пакетов.

9:00 – торжественное открытие мероприятия.

9:30 – старт 14 км.

9:45 – старт 7 км.

11:30 — старт детского забега.

12:30 — награждение победителей.

14:00 — окончание бегового события.

К участию приглашаются все желающие, независимо от уровня подготовки. Победители и призёры награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными призами.

