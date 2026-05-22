Экстремальный забег «Прайм Гонка» пройдёт в Липецке 30 мая. Локация — HillPark. Организаторы подготовили два варианта участия: любители — дистанция 6,3 км и 14 испытаний, а также профи — 11+ км и более 15 сложнейших испытаний.

Участников ждёт бег на выносливость, препятствия как природного характера, так и построенные командой организаторов, а ещё река, ручей, поля, овраги и много грязи. Среди испытаний — задания с собственным весом и отягощением.

Финишёры получат фирменную медаль, горячий обед, канат с чипом, а также много ярких фотографий.

