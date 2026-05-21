133 проекта вошли в СпортТех Акселератора в Технопарке «Сколково»

В Технопарке «Сколково» завершился второй поток СпортТех Акселератора — образовательной программы для стартапов и компаний, создающих технологические решения для спортивной индустрии. За время программы участники работали над развитием своих продуктов, проходили образовательный трек, взаимодействовали с отраслевыми экспертами и готовили проекты к пилотным внедрениям и привлечению инвестиций.

На участие во втором потоке было подано более 253 заявки, а в сам акселератор вошли 133 проекта. В течение двух месяцев команды проходили интенсивную программу с участием руководителей и практиков спортивного бизнеса, представляющих профессиональные клубы, лиги, фитнес-индустрию, спортивную медицину и технологические компании.

Победителями второго потока стали 15 проектов: Фитполис, Gromka.show, PROFIBALL-CAMP, #1Гольф Рестобар, HolterTECH, Система подготовки игроков в настольный теннис ФОРА, Neuro Acoustic Performance System (NAP System), JogJoy, БЕГИ, iBACK: здоровый позвоночник, Умный ски-пасс Resc.me, КиберФит, Спортивный экзоскелет «КиберАтлет», Form on focus, ОТЛИКС.

