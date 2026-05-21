Традиционная «Гонка Героев» прошла в Подмосковье 16 мая

16 мая на подмосковном полигоне Алабино состоялась традиционная «Гонка Героев». На старт вышли более 1500 человек. Одним из самых ярких участников события стал иностранный гость — локальный организатор международного полумарафона One Run в Танзании (Занзибар) Эдвард Джака Лусала, для которого знакомство с российским форматом гонок с препятствиями стало настоящим приключением.

Участники «Гонки Героев» преодолели восьмикилометровую трассу с 33 препятствиями на силу, ловкость и выносливость. На маршруте спортсменов ждали рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы, участки с водой и грязью, колючая проволока и барьеры из брёвен. Финальным испытанием стало восхождение на восьмиметровый «Эверест» с вертикальным подъёмом по канатам.

Мероприятие прошло в традиционных форматах: массовый старт с индивидуальным зачётом, командные забеги и корпоративные старты. Все участники, успешно преодолевшие трассу, получили брендированные жетоны финишёра.

