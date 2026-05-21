Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Традиционная «Гонка Героев» прошла в Подмосковье 16 мая

Традиционная «Гонка Героев» прошла в Подмосковье 16 мая
«Гонка Героев»
Комментарии

16 мая на подмосковном полигоне Алабино состоялась традиционная «Гонка Героев». На старт вышли более 1500 человек. Одним из самых ярких участников события стал иностранный гость — локальный организатор международного полумарафона One Run в Танзании (Занзибар) Эдвард Джака Лусала, для которого знакомство с российским форматом гонок с препятствиями стало настоящим приключением.

Участники «Гонки Героев» преодолели восьмикилометровую трассу с 33 препятствиями на силу, ловкость и выносливость. На маршруте спортсменов ждали рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы, участки с водой и грязью, колючая проволока и барьеры из брёвен. Финальным испытанием стало восхождение на восьмиметровый «Эверест» с вертикальным подъёмом по канатам.

Мероприятие прошло в традиционных форматах: массовый старт с индивидуальным зачётом, командные забеги и корпоративные старты. Все участники, успешно преодолевшие трассу, получили брендированные жетоны финишёра.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Старинные города России без толп туристов. 9 неочевидных маршрутов на выходные Старинные города России без толп туристов. 9 неочевидных маршрутов на выходные
Россиянка с раком IV стадии рассказала, каково быть неизлечимым человеком Россиянка с раком IV стадии рассказала, каково быть неизлечимым человеком
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android