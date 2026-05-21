V этап Студенческого кубка БС и соревнования «Скорость» на стадионе пройдут 23 и 24 мая

23 и 24 мая на стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса «Лужники» пройдут два легкоатлетических соревнования от команды Бегового сообщества. В субботу, 23 мая, студенты московских вузов примут участие в финальном, V этапе Студенческого кубка БС сезона-2025/2026. В воскресенье, 24 мая, там же состоятся соревнования «Скорость» на стадионе. События пройдут при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

Откроют легкоатлетический уикенд команды московских вузов: 23 мая они примут участие в финальном, V этапе Студенческого кубка БС сезона-2025/2026. По итогам четырёх предыдущих этапов лидирует команда МГУ им. М. В. Ломоносова, второе место занимает РУС «ГЦОЛИФК», третье — НИУ МГСУ. Торжественное награждение победителей и призёров сезона пройдёт в начале июня.

24 мая состоятся соревнования «Скорость» на стадионе. Участники выйдут на старт дистанций 100 м, 400 м и 800 м, а также обратной шведской эстафеты 800-400-200-100 м. В этот же день пройдёт Детский забег: юные бегуны от четырёх до 13 лет попробуют свои силы в забеге на 60 м.

Особое место в программе соревнований «Скорость» на стадионе займёт забег на 800 м — в этом году он пройдёт в память Ирины Подъяловской, легендарной советской легкоатлетки, обладательницы действующего мирового рекорда в эстафете 4×800 м.

Кроме того, в оба дня участников ждут открытые мастер-классы. Тренеры Бегового сообщества покажут, как правильно разминаться перед стартом на короткую или среднюю дистанцию, научат стартовать с колодок, объяснят правила поведения на дорожке и расскажут о ключевых деталях участия в эстафете.

