Рустам Набиев первым в мире поднялся на Эверест на одних руках

Россиянин Рустам Набиев первым в мире покорил Эверест на одних руках. Больше месяца он проходил акклиматизацию. 13 мая, в свой 34-й день рождения, Рустам вышел из базового лагеря, а уже 20 мая поднялся на вершину.

«20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества я, Рустам Набиев, взошёл на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит», — сообщил альпинист в личном блоге.

Набиев потерял ноги в 2015 году после обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске. После долгой реабилитации он стал активно заниматься спортом. В 2020 году Рустам заинтересовался альпинизмом. За его плечами — Эльбрус, Манаслу, Арарат, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа, а теперь и Эверест.

