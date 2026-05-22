«Лужники» обновляют беговую и велоинфраструктуру

В Олимпийском комплексе «Лужники» продолжается масштабное благоустройство территории. На текущем этапе ключевым направлением стало развитие современной беговой и велоинфраструктуры.

По завершении запланированных работ общая протяжённость беговых и велосипедных дорожек превысит 6,5 тыс. км. К маршрутам вдоль Лужнецкой набережной и вдоль улицы Лужники добавится новый — он пройдёт вокруг Большой спортивной арены и на прилегающих территориях. На текущий момент обновлено беговое покрытие в зоне причала «Лужники», а также для удобства и безопасности спортсменов, водителей транспортных средств и посетителей парковочная зона ограждена барьерами.

Фото: ОК «Лужники»

В зоне проведения строительных работ и Центральной площади разместили дополнительные навигационные указатели, нанесли разметку беговой и велосипедной дорожки, а также пешеходных переходов. В ближайшее время вновь откроются парковочные места у здания Аквакомплекса и Малой спортивной арены.

В рамках программы благоустройства территории этой весной начал свою работу новый фонтан на Центральной площади «Лужники» и уже стал одним из самых популярных мест отдыха в жаркой Москве. У фонтана расположились зоны отдыха и летние веранды. Площадку оборудовали информационными стелами о правилах пользования фонтаном, а также разместили парковки для велосипедов и самокатов у Центральной площади.

Проект по благоустройству Олимпийского комплекса направлен на комплексное улучшение инфраструктуры: в Лужниках появятся обновлённые беговые маршруты, расширенные площадки для занятий спортом и отдыха, а также дополнительные парковочные места.

