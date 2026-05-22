В Костроме стартовала многоэтапная велогонка «Россия»

16 мая 2026 года Лига Героев при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта РФ провела первый этап многодневной велогонки «Россия» в Костроме. Старт приурочен к грядущему юбилею знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо России» и направлен на популяризацию внутреннего туризма.

Первый этап прошёл по старинной купеческой дороге между Нерехтой и деревней Рудино и сопровождался масштабным велофестивалем по центральным улицам Костромы, беговой экскурсией по историческому маршруту и гастрофестивалем на центральной площади города.

В женском зачёте в тройку призёров вошли Марина Колёскина с результатом 1:09.56, Анастасия Корчагина (1:15.37) и Мария Курносова (1:17.16). В мужском рейтинге первые три строчки заняли Михаил Сёмин (0:59.35), Николай Жариков (1:00.50) и Андрей Агапов со временем 1:03.50.

Для прочих любителей велоспорта любого уровня подготовки был доступен велофестиваль – масштабная велопрогулка по самым знаковым достопримечательностям. Следующий этап многодневной велогонки «Россия» пройдет 6 июня во Владимире и Суздале.

