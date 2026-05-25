Эксперт рассказала, когда есть смысл получать второе высшее образование

Когда стоит получать второе высшее
HR-специалист Татьяна рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», когда есть смысл получать второе высшее образование. Она рекомендовала рассмотреть такую возможность специалистам, работающим в областях, где важна глубина экспертизы.

«Второе высшее образование имеет значение в ролях, где критична глубина экспертизы, — например, в data science, аналитике, финансах или исследовательских позициях. В этих случаях работодатели оценивают не просто наличие образования, а его уровень и широту», — сказала эксперт.

При этом Юсупова подчеркнула, что во многих компаниях не всегда обращают внимание даже на наличие одного высшего образования, не говоря уже о втором.

