Эксперт рассказала, когда есть смысл получать второе высшее образование

HR-специалист Татьяна рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», когда есть смысл получать второе высшее образование. Она рекомендовала рассмотреть такую возможность специалистам, работающим в областях, где важна глубина экспертизы.

«Второе высшее образование имеет значение в ролях, где критична глубина экспертизы, — например, в data science, аналитике, финансах или исследовательских позициях. В этих случаях работодатели оценивают не просто наличие образования, а его уровень и широту», — сказала эксперт.

При этом Юсупова подчеркнула, что во многих компаниях не всегда обращают внимание даже на наличие одного высшего образования, не говоря уже о втором.

