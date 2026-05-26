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Карьерный консультант дала совет, как поставить на место токсичного коллегу

Карьерный консультант дала совет, как поставить на место токсичного коллегу
Как поставить коллегу на место
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Карьерный консультант Елена Алимова дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как поставить на место токсичного коллегу. Она рекомендовала использовать специальные «я-сообщения», делающие фокус на общие результаты команды.

«Подойдёт такая формулировка: «Когда я не получаю от тебя данные к согласованному сроку, я не могу вовремя завершить отчёт и предоставить его руководству. Давай договоримся, как будем передавать информацию, чтобы не срывать сроки и чтобы всем было комфортно», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от эксперта
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от эксперта

А вот использовать формулировки в духе: «Ты специально это делаешь» или «Ты выставляешь меня идиотом перед начальством» не стоит. Это почти гарантированно вызовет защитную реакцию и конфликт.

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