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Невролог рассказала, действительно ли эффективен мелатонин

Невролог рассказала, действительно ли эффективен мелатонин
Действует ли мелатонин
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Невролог Ирина Галеева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», действительно ли эффективен мелатонин. По её словам, вещество оказывает прямое, но умеренное действие на организм.

«Спустя не одно 10-летие исследований учёные-медики могут сказать, что эффект у мелатонина есть, просто не сумасшедший. Он помогает быстрее заснуть, дольше и спокойнее проспать, а потом — проснуться более отдохнувшим», — сказала врач.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
От бессонницы и депрессии. Кому на самом деле поможет мелатонин, а кому — нет?
От бессонницы и депрессии. Кому на самом деле поможет мелатонин, а кому — нет?

При этом Галеева подчеркнула, что если есть какие-то серьёзные проблемы со сном или нужно срочно уснуть, то лучше поискать альтернативу.

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