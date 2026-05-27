Невролог рассказала, действительно ли эффективен мелатонин

Невролог Ирина Галеева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», действительно ли эффективен мелатонин. По её словам, вещество оказывает прямое, но умеренное действие на организм.

«Спустя не одно 10-летие исследований учёные-медики могут сказать, что эффект у мелатонина есть, просто не сумасшедший. Он помогает быстрее заснуть, дольше и спокойнее проспать, а потом — проснуться более отдохнувшим», — сказала врач.

При этом Галеева подчеркнула, что если есть какие-то серьёзные проблемы со сном или нужно срочно уснуть, то лучше поискать альтернативу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.