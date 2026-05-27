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Мужской забег «Акуша трейл ран» пройдёт в Дагестане 30 мая

Мужской забег «Акуша трейл ран» пройдёт в Дагестане 30 мая
«Акуша трейл ран»
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Мужской забег «Акуша трейл ран» состоится в Дагестане 30 мая. Маршрут проложен через живописные и исторические места Акушинского района.

В программе – несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на маршрутах протяжённостью 10 км, 19 км и 24 км. Для зрителей будут организованы фудкорт, фотозоны, игровые зоны.

Расписание

  • 9:00 — встреча участников, выдача стартовых пакетов, брифинг;
  • 10:00 — торжественное открытие;
  • 10:00 — разминка для участников старта на 24 км;
  • 10:15 — старт забега на 24 км;
  • 10:15 — разминка для участников старта на 19 км;
  • 10:30 — старт забега на 19 км;
  • 10:45 — разминка для участников забега на 10 км;
  • 11:00 — старт забега на 10 км;
  • 14:00 — награждение победителей дистанции 10 км;
  • 15:00 — награждение победителей дистанции 19 км;
  • 16:00 — награждение победителей дистанции 24 км;
  • 17:00 — окончание бегового события.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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