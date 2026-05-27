Мужской забег «Акуша трейл ран» пройдёт в Дагестане 30 мая

Мужской забег «Акуша трейл ран» состоится в Дагестане 30 мая. Маршрут проложен через живописные и исторические места Акушинского района.

В программе – несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на маршрутах протяжённостью 10 км, 19 км и 24 км. Для зрителей будут организованы фудкорт, фотозоны, игровые зоны.

Расписание

9:00 — встреча участников, выдача стартовых пакетов, брифинг;

10:00 — торжественное открытие;

10:00 — разминка для участников старта на 24 км;

10:15 — старт забега на 24 км;

10:15 — разминка для участников старта на 19 км;

10:30 — старт забега на 19 км;

10:45 — разминка для участников забега на 10 км;

11:00 — старт забега на 10 км;

14:00 — награждение победителей дистанции 10 км;

15:00 — награждение победителей дистанции 19 км;

16:00 — награждение победителей дистанции 24 км;

17:00 — окончание бегового события.

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