Мужской забег «Акуша трейл ран» пройдёт в Дагестане 30 мая
Мужской забег «Акуша трейл ран» состоится в Дагестане 30 мая. Маршрут проложен через живописные и исторические места Акушинского района.
В программе – несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на маршрутах протяжённостью 10 км, 19 км и 24 км. Для зрителей будут организованы фудкорт, фотозоны, игровые зоны.
Расписание
- 9:00 — встреча участников, выдача стартовых пакетов, брифинг;
- 10:00 — торжественное открытие;
- 10:00 — разминка для участников старта на 24 км;
- 10:15 — старт забега на 24 км;
- 10:15 — разминка для участников старта на 19 км;
- 10:30 — старт забега на 19 км;
- 10:45 — разминка для участников забега на 10 км;
- 11:00 — старт забега на 10 км;
- 14:00 — награждение победителей дистанции 10 км;
- 15:00 — награждение победителей дистанции 19 км;
- 16:00 — награждение победителей дистанции 24 км;
- 17:00 — окончание бегового события.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Комментарии