Марафон «Александровские вёрсты» пройдёт в Переславле-Залесском 31 мая. Место старта — Народная площадь. Марафон входит в серию забегов «Бегом по Золотому кольцу».

В программе несколько дистанций на выбор. Спортсмены смогут попробовать свои силы на стартах 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 3 км. Для юных бегунов организаторы подготовили специальные дистанции.

Участников соревнований и болельщиков также ждёт развлекательная программа с конкурсами, концертом и мастер-классами, награждение в возрастных категориях и яркие медали с символами города.

