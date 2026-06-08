Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть окрошку

Окрошка освежает и не перегружает желудок, однако некоторым людям блюдо может навредить. Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU рассказала, кому стоит воздержаться от окрошки.

По словам эксперта, для большинства здоровых людей окрошка не опасна. Но есть группы риска, которым стоит исключить это блюдо из рациона.

Люди с заболеваниями ЖКТ. Квас и кисломолочные продукты могут вызвать брожение, вздутие и изжогу. А холодная температура в сочетании с большим объёмом супа способна спровоцировать спазмы — особенно при синдроме раздражённого кишечника или дивертикулезе. Люди с лактозной недостаточностью или аллергией на белок коровьего молока. Им следует отказаться от заправок на основе кефира и айрана. Пациенты с сахарным диабетом второго типа и нарушением углеводного обмена. Магазинный квас содержит много сахара, что может вызвать резкие скачки глюкозы в крови. Люди с болезнями мочевыделительной системы. Солёные ингредиенты (колбаса, маринованные огурцы) задерживают жидкость и создают дополнительную нагрузку на почки. Те, кто следит за весом. Окрошка может разжигать аппетит и не даёт длительного насыщения. Нередко после неё хочется съесть что-то ещё, что в итоге увеличивает суточную калорийность.

Русакова подчёркивает, что при грамотном подборе ингредиентов, соблюдении правил хранения и с учётом индивидуальных особенностей организма окрошка может быть даже полезной. Но тем, кто попадает в группы риска, стоит выбирать альтернативные летние блюда или адаптировать рецепт под свои потребности.

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