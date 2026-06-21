Врач раскрыла неочевидные симптомы теплового удара в машине

В жаркий летний день салон автомобиля превращается в настоящую теплицу. Даже при температуре на улице около 20℃ внутри закрытой машины воздух может прогреться до 40-50℃ всего за полчаса. В таких условиях организм быстро теряет способность охлаждаться, что приводит к тепловому удару, предупреждает врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, сигналами перегрева зачастую становятся:

сильная головная боль и головокружение;

резкая слабость;

тошнота;

нарушение ориентации в пространстве.

При этом есть и неочевидные признаки, на которые редко обращают внимание. «Кожа становится холодной и влажной на ощупь, покрывается гусиной кожей», — предупредила Павлова.

Тепловой удар представляет серьёзную угрозу для жизни. В некоторых случаях температура тела может достигать 40 градусов и выше. В таких ситуациях, добавила специалист, сознание становится спутанным, возникают судороги, и человек может упасть в обморок.

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