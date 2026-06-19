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Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от пакетированного чая

Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от пакетированного чая
Почему стоит отказаться от пакетированного чая
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Привычка пить чай в пакетиках может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Микрочастицы пластика из фильтр-пакетов попадают в организм и способны нанести удар по репродуктивной системе и щитовидной железе. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Фильтр-пакеты часто изготавливают из нейлона или полипропилена, уточнил эксперт. Под воздействием кипятка микрочастицы высвобождаются и попадают в напиток, а затем — в организм человека.

«Микропластик относится к категории эндокринных дизрапторов — веществ, которые при длительном накоплении, систематичном поступлении в организм могут снижать гормональный баланс, наносить удар по репродуктивной системе и щитовидной железе», — пояснил Поляков.

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