Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог рассказала, сколько роллов можно съесть без вреда для здоровья

Нутрициолог рассказала, сколько роллов можно съесть без вреда для здоровья
Сколько роллов можно съесть без вреда для здоровья
Комментарии

Роллы — не самый безопасный продукт для ежедневного рациона. Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru объяснила, как часто и в каком количестве их можно есть без вреда для здоровья.

По словам эксперта, врачи сходятся во мнении: суши и роллы не предназначены для ежедневного употребления. Идеальный вариант — не чаще одного раза в неделю. При этом за один приём рекомендуется съедать от трёх до шести штук.

«И это должна быть самостоятельная трапеза, а не дополнение к супу, горячему и десерту, иначе о нормальном пищеварении можно забыть», — подчеркнула Дивинская.

Если говорить о пользе, то классические варианты с рыбой, рисом и водорослями диетологи относят к условно здоровой пище. Рыба снабжает организм белком и омегой-3, а нори — йодом, которого многим не хватает. А вот запечённые роллы или варианты в кляре эксперт называет тяжёлым фастфудом из-за обжарки в масле.

Нутрициолог советует учитывать и размер порции. Стандартные шесть-восемь роллов — это около 250-450 граммов. Однако рис, уксус, сыр и соусы делают блюдо довольно калорийным. Целая порция может достигать 1 тысячи килокалорий.

Читайте также:
От бессонницы и депрессии. Кому на самом деле поможет мелатонин, а кому — нет? От бессонницы и депрессии. Кому на самом деле поможет мелатонин, а кому — нет?
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от эксперта Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от эксперта

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android